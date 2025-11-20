Введены новые запреты в бассейнах на еду и душ в купальнике

С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила посещения бассейнов. Владельцы плавательных комплексов обязаны контролировать микроклимат помещений и следить за состоянием инфраструктуры. Об этом пишет «Парламентская газета» .

По новым требованиям, посетителям запрещается приносить с собой еду и принимать душ в купальнике. Также в бассейн нельзя заходить в уличной обуви и верхней одежде.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова подчеркнула, что изменения направлены на повышение инфекционной безопасности и соответствие государственным стандартам.

Владельцы бассейнов должны обеспечить исправное функционирование вентиляционных систем для поддержания оптимального притока свежего воздуха и снижения концентрации хлора в помещениях.

Ранее в плавательных комплексах наблюдались случаи ухудшения состояния здоровья посетителей, что стало одной из причин усиления контроля и введения новых правил.

