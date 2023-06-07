Введены штрафы для тех, кто выбрасывает домашних животных

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об установлении ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Наведение порядка в сфере обращения с животными и их содержания давно назрело, поэтому новый закон можно только приветствовать, убежден юрист и общественный деятель Дмитрий Аграновский.

«Посмотрите, сколько существует документов, регламентирующих владение автомобилем. А ведь животное это не только радость, но источник повышенной опасности», — сказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Лица, которые заводят животных ради личного удовольствия или для ведения бизнеса, должны соблюдать четкие требования относительно безопасности, как для питомцев, так и для окружающих людей, отметил юрист.

«Ужесточение мер в этой сфере явно напрашивалось. Улицы должны стать безопаснее, а у собак жизнь комфортнее», — резюмировал Аграновский.

Согласно закону, среди прочих штрафов предусмотрено административное наказание до 30 тысяч рублей за выброшенных домашних животных и до 200 тысяч — за укусы животных.