Ввели жесткие сроки: пациентов с онкологическими заболевания начнут лечить по новым стандартам
РИАН: власти утвердило сроки оказания медпомощи при подозрении на рак
Фото: [Медицинский кабинет в детском саду лицея № 2 после капитального ремонта в Павловском Посаде/Медиасток.рф]
Правительство Российской Федерации утвердило конкретные сроки оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологические заболевания. Об этом пишут РИА Новости.
Согласно новому постановлению консультация врача-специалиста должна быть проведена в течение трех рабочих дней с момента возникновения подозрения.
Для проведения полного комплекса необходимых диагностических исследований, включая инструментальные и лабораторные методы, отводится не более семи рабочих дней с даты их назначения лечащим врачом. Это установление направлено на минимизацию времени между первичным обращением и постановкой точного диагноза.
В случае подтверждения злокачественного новообразования пациент должен быть незамедлительно направлен в профильное медицинское учреждение для начала специализированного лечения. Кроме того, диспансерное наблюдение за больным устанавливается в сжатые сроки — в течение трех рабочих дней после окончательной диагностики.
