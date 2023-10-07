Вы будете нашими секс-рабынями: боевики ХАМАС хватают израильтянок прямо на улицах и запихивают в машины

В соцсетях появляются все больше видеороликов, на которых боевики военного крыла движения ХАМАС пытаются захватить как можно больше мирного населения на захваченных территориях Израиля в близи у границы с сектором Газа.

По одной из версий, мирное население нужно боевикам ХАМАС в качестве заложников, чтобы потом обменять израильтян на порядка 7 тыс палестинцев, томящихся в тюрьмах Израиля.

К слову, на одном из роликов боевик идет по одному из захваченных еврейских поселений мимо еврейских девочек, называя их "sabaya". Что на одном из арабских наречий переводится как наложницы или секс-рабыни. После чего девушек насильно засовывают в автомобили и увозят в сторону сектора Газа.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.