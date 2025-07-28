Тактический ход бойцов РФ на передовой. Именно так расценивают сложившуюся обстановку солдаты ВСУ, жалующиеся на котов, что приходят к ним в блиндажи.

В соцсетях они пишут, что коты живут на российской стороне фронта, а на украинские позиции приходят спецом, чтобы справить нужду. А после, даже не дав погладить себя, убираются восвояси.

«Россияне, что напротив нас стоят, прикормили целую стаю котов. Так эти пушистые засранцы у них едят и спят, а к нам на позицию ходят гадить! Сегодня опять нашёл рядом со входом в блиндаж кошачье дерьмо. И хоть бы погладиться давались. Нет. У нас — только туалет и никакого общения», — сетуют украинские бойцы.

Пользователи Сети, комментируя стенания ВСУшников, напомнили, что ранее украинская сторона ввела санкции в отношении известного российского циркача и дрессировщика кошек Юрия Куклачёва. «Может, это месть украинцам от фронтовых пушистых собратьев», — улыбаются юзеры.

Ранее сообщалось, что британские министры испугались способности России затмить Солнце. Они опасаются, что РФ может использовать геоинженерные технологии для затмения Солнца над Великобританией. Чиновники строят фантастические сценарии, причем они обсуждаются на правительственном уровне как потенциальная угроза национальной безопасности. Эти заявления прозвучали сразу после очередного расширения британских санкций против России.