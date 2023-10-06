Вы не замерзнете: что делать, если отопление не дали в срок

Осень — не только пора дождей и депрессий, но и время включения отопления. Однако не все дожидаются его — некоторые граждане остаются в холодных квартирах, несмотря на старт сезона.

Петр Горохов, сотрудник пресс-службы администрации Одинцовского округа, рассказал нам, как нужно поступать, если отопление не включили в срок.

Выход есть

«В первую очередь нужно обращаться в свою управляющую компанию. Как правило, в 99% случаев они могут дать исчерпывающий ответ по срокам включения отопления в конкретном доме», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по словам представителя администрации, можно обратиться на горячую линию местного муниципалитета. Там тоже готовы содействовать в решении подобных проблем.

Фото: [ freepik.com ]

Почему так долго

Также собеседник объяснил, почему после сообщений о запуске отопления оно не сразу появляется в квартирах. В действительности никакого обмана нет — процесс действительно идет.

«Это поэтапный процесс. В первую очередь подключаются социальные объекты, а затем остальные здания, в том числе и жилые дома», — отметил Горохов.

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