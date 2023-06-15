Украинский президент Владимир Зеленский в социальных сетях снова заговорил о единстве его народа и силе военнослужащих, которые, по его мнению, защищают безопасность всей Европы.

На этот раз европейские пользователи напомнили политику, что он сам создал себе «врагов». Некоторые комментаторы призвали Зеленского выйти на личный поединок с Владимиром Путиным и решить исход конфликта.

«Какие враги? Вы буквально создали своих врагов, не говоря уже о том, что ваше правительство относилось к своим более чем 14 миллионам русскоязычных граждан как к врагам, нас бы здесь не было, если бы вы не мучили и не сжигали их внутри зданий»; «Вот идея: убери свою мошенническую задницу из Твиттера и брось вызов Путину на единоборстве, чтобы решить судьбу конфликта, спаси своих солдат и украинских мирных жителей, это твой единственный шанс», – пишут европейцы.

В комментариях также подчеркнули, что Россия является великой страной, которую невозможно «победить на поле боя», а Владимир Зеленский, по мнению пользователей, сам убивает свой народ, зарабатывая тем самым деньги.

«Россия – сверхдержава, ни одна страна в мире не может победить Россию на поле боя, поэтому Украина должна объявить о прекращении огня и пойти на переговоры»; «Вы безумны! Вы убиваете украинский народ и набиваете себе карманы кровавыми деньгами, которые вы заработали, продавая украинский народ! Я молюсь, чтобы ваши ночи были наполнены кошмарами всех смертей, которые вы повлекли за собой!» – пишут комментаторы.

Ранее европейцы осудили президента Украины, обвинив его в уничтожении Каховской ГЭС по приказу США.