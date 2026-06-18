«Вы в дебилов превращаетесь»: Гоблин заявил, что социальные сети опасны для детей и подростков

Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, в эфире радио Sputnik предупредил об опасности социальных сетей для несовершеннолетних. По мнению блогера, популярные американские платформы представляют собой угрозу национальной безопасности для других стран. Дети и подростки, по его словам, проводят на этих сайтах неконтролируемо много времени и в итоге становятся зависимыми.