«Вы в дебилов превращаетесь»: Гоблин заявил, что социальные сети опасны для детей и подростков
Блогер Дмитрий Пучков заявил, что дети становятся зависимыми от социальных сетей
Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, в эфире радио Sputnik предупредил об опасности социальных сетей для несовершеннолетних. По мнению блогера, популярные американские платформы представляют собой угрозу национальной безопасности для других стран. Дети и подростки, по его словам, проводят на этих сайтах неконтролируемо много времени и в итоге становятся зависимыми.
«Вы в дебилов все превращаетесь из-за того, что все время таращитесь в телефон. Сидите, смотрите какие-то новости, с которых вы никаких денег не получаете. Зачем вы это делаете?» — обратился Пучков к несовершеннолетним россиянам.
Зависимость от соцсетей переводчик приравнял к наркомании, лудомании и другим разрушительным привычкам. Гоблин также согласился с мнением соведущего Петра Лидова, что детей следует ограничивать в использовании интернет-сервисов.