Искусственный интеллект, которому программисты все чаще препоручают рутинные задачи, сам того не желая, превращается в идеального напарника хакеров. Специалисты Mozilla Zero Day Investigative Network раскрыли новую технику атаки, нацеленную на разработчиков, использующих ИИ-помощников вроде Claude Code. Внешне все выглядит абсолютно безобидно: перед жертвой — чистый GitHub-репозиторий без единой строчки вредоносного кода и подозрительных команд.

Вся ловушка завязана на стремлении ассистента исправить поломку. В репозиторий вкладывается Python-пакет, который при запуске нарочно выбрасывает ошибку и тут же выводит сообщение с предложением выполнить команду инициализации. Разработчик видит стандартную неполадку первого старта. Claude Code, в свою очередь, расценивает сообщение как прямую инструкцию и автоматически запускает рекомендованную команду, пытаясь наладить проект.

Запущенный скрипт обращается к DNS TXT-записи на подконтрольном злоумышленнику сервере, извлекает оттуда скрытую команду и исполняет ее. Весь опасный код подгружается извне в момент выполнения, поэтому в самом репозитории компрометирующих улик попросту нет. Автоматические сканеры и эксперты по безопасности, анализируя проект статически, не находят ничего криминального. Если атака срабатывает, преступник получает интерактивную оболочку с правами пользователя, а вместе с ней — доступ к API-ключам, токенам, переменным окружения, локальным конфигурациям и прочим секретам.

По данным Mozilla, такие заминированные репозитории могут маскироваться под тестовые задания при найме, обучающие проекты, технические статьи, блоги или рассылаться адресно через личные сообщения. Исследователи настаивают на двух мерах защиты: разработчикам следует придирчиво проверять каждую команду, которую предлагает выполнить ИИ, а создателям агентных помощников — в обязательном порядке демонстрировать пользователю полную цепочку совершаемых операций вместе с кодом и скриптами, подгружаемыми во время сеанса.