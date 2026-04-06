Выбирают лечиться на печке: что не так с государственными поликлиникам по всей России

Каждый третий гражданин России прибегает к самолечению, недовольный качеством государственной медицины. Эксперты объясняют причины и предлагают пути восстановления доверия. Об этом пишут Известия .

Кризис доверия к государственной медицине

По данным ВЦИОМ, 35% россиян при первых признаках недомогания занимаются самолечением. Обращение в государственные поликлиники сегодня фиксируют лишь 41% граждан, тогда как в 2006 году этот показатель превышал 50%.

Согласно исследованию, почти половина респондентов (52%) недовольны уровнем медицинского обслуживания. Основные причины — недостаток квалифицированных специалистов и ограниченная доступность ряда медицинских услуг. Эти структурные проблемы отметили 83% опрошенных.

Растет интерес к частной медицине: на платные услуги в частных клиниках сегодня обращаются 17% граждан, тогда как в 2006 году этот показатель был всего 6%. Тем не менее общая картина недовольства качеством услуг меняется медленно, и преобладают негативные оценки.

В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, уровень удовлетворенности медициной почти в полтора раза выше, что связано с модернизацией учреждений, внедрением инновационных технологий и привлечением лучших специалистов.

Специалисты ВЦИОМ отмечают, что самолечение становится конкурентом государственной медицины, отражая как недоверие к системе, так и определенную культуру здоровья и опыт предыдущих поколений.

Минздрав предупреждает о рисках

Министерство здравоохранения предупреждает, что самостоятельный прием лекарств, особенно антибиотиков и сильнодействующих средств, повышает риск побочных эффектов, формирование устойчивости к терапии и задержку визита к врачу, что ухудшает прогноз при серьезных заболеваниях, включая онкологические и сердечно-сосудистые.

В ведомстве отмечают, что положительные изменения все же происходят: доля довольных медицинским обслуживанием граждан выросла с 35% в 2009 году до 42% в 2025 году. Системная работа государства в рамках национальных проектов позволила строить и модернизировать медицинские учреждения, оснастить их современным оборудованием и повышать престиж профессии медицинского персонала.

Кадровый дефицит и его последствия

Главный врач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова указывает, что, несмотря на рост удовлетворенности на 7% за последние два десятилетия, высокий уровень недовольства (52%) остается проблемой, особенно в малых городах, где он достигает 60%.

Причины оттока квалифицированных специалистов из государственных учреждений связаны с более высокой оплатой труда в частных клиниках и потребительским отношением части населения к работе медиков. Врач сталкивается с неуважением и хамством со стороны пациентов, что снижает мотивацию работать в государственном секторе.

Для решения этих проблем необходимы меры, включая достойные зарплаты, современное оборудование, программы непрерывного образования, онлайн-запись, дистанционные консультации и стандарты сервиса. Особое внимание стоит уделить уменьшению очередей, обеспечению быстрой диагностики и стимулированию врачей в регионах с дефицитом специалистов.

Пример Москвы показывает, что оснащенность поликлиник и внимательное отношение к пациентам повышают эффективность работы государственных учреждений и удерживают специалистов.

Взаимодействие государственного и частного секторов

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев подчеркивает, что государственная медицина проходит трансформацию: строятся и модернизируются учреждения, расширяется перечень услуг по ОМС, внедряются высокотехнологичные вмешательства. Реформа первичного звена позволила улучшить оборудование и условия работы поликлиник.

Частный сектор дополняет государственный, предлагая сервис, комфорт и доступность, что повышает стандарты ожиданий пациентов. Он активно инвестирует в технологии и обслуживание, стимулируя государственные клиники ускорять реформы.

Наталья Гаврилова резюмирует, что идеальная модель для России — это сильная государственная система с базовыми гарантиями и динамичный частный сектор с высококачественным сервисом. Главная цель — эффективное взаимодействие для пользы пациента, а решение проблем доверия требует совместных усилий государства и делового сообщества.