Выборы депутатов стартовали в Воскресенске

У жителей округа есть три дня, чтобы отдать свой голос. В пятницу, 6 сентября, были открыты все 83 избирательных участка. Трехдневный формат выборов позволяет гражданам вне зависимости от графика рабочего дня или других дел успеть исполнить гражданский долг.

«У нас стартовали трехдневные выборы в Совет депутатов городского округа Воскресенск. У нас округ разделен на пять избирательных округов, где будут выбраны по пять депутатов. Очень удобно, что жители могут проголосовать придя на участок, а также в электронном формате», – рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Воскресенцам доступны различные способы голосования. Так, горожане могут прийти на один из избирательных участков, каждый из которых работает с 8.00 до 20.00. В выходные дни график работы участков не меняется.

Еще один способ голосования — дистанционный. Воскресенцы вправе воспользоваться удобным сервисом электронного голосования. Важное условие — наличие планшета, компьютера или смартфона.