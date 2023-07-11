Кандидаты в губернаторы начали агитационную кампанию

Начался новый этап в подготовке к выборам губернатора Московской области, зарегистрированные кандидаты начали предвыборную кампанию. Несмотря на летний период, интерес к кампании находится на хорошем уровне, и сами кандидаты работают достаточно активно.

Так ситуацию оценил заместитель председателя комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Московской области, Доцент кафедры гражданского права Государственного университета просвещения Константин Куракин.

«Агитационная кампания началась. Мы как представители Общественной палаты курируем процесс, смотрим. На данный момент каких-либо нарушений не зафиксировали», — заявил он.

Константин Куракин также рассказал, как проходит подготовка будущих наблюдателей, которые будут задействованы на выборах от ОПМО.

«Я занимаюсь обучением наблюдателей, знакомлю с Кодексом этики наблюдателя. Рассказываю, что есть такой документ, из каких пунктов он состоит, как вести себя наблюдателю, каких норм нужно придерживаться», — объяснил Куракин.

Он подчеркнул, что наблюдателям важно не отдавать предпочтение ни одной из сторон. Это запрещено и было бы неправильно.