Выбрать 5W30 или 5W40: моторист расставил все точки в вечном споре автомобилистов

Выбор между двумя самыми популярными типами моторных масел часто ставит водителей в тупик. Опытный моторист объяснил, в чем кроется принципиальная разница между этими составами и почему погоня за «густотой» может обернуться капитальным ремонтом двигателя, пишет naavtotrasse .

Вязкость и климат: в чем фундаментальное различие

Главным параметром, разделяющим масла 5W30 и 5W40, является их кинематическая вязкость при рабочих температурах. Масло с индексом 5W30 обладает более жидкой консистенцией. Это позволяет ему быстрее прокачиваться по системе при холодном пуске, что критически важно для защиты деталей в первые секунды работы мотора. Оптимальный температурный режим для него составляет от -35 до +30 градусов.

Состав с маркировкой 5W40, напротив, более густой. Он создает на деталях более прочную масляную пленку, которая не разрушается при сильном нагреве. Такое масло идеально подходит для регионов с жарким летом, так как сохраняет свои защитные свойства при температуре воздуха до +40 градусов. При этом нижний порог застывания у обоих масел идентичен — они уверенно работают в морозы до -35.

Ловушка для современных моторов: риск масляного голодания

Среди автомобилистов бытует опасное заблуждение, что «чем гуще масло, тем лучше защита». Специалист подчеркивает: это утверждение ошибочно для многих современных двигателей. Конструкция современных силовых агрегатов часто предполагает наличие очень узких масляных каналов.

Если залить в такой мотор слишком вязкое масло (5W40 вместо рекомендованного 5W30), жидкость будет проходить по системе значительно медленнее. В результате на удаленных узлах трения возникает эффект масляного голодания, что ведет к перегреву и преждевременному износу поршневой группы и распределительных валов. Именно поэтому следование инструкции производителя — это не рекомендация, а обязательное условие долголетия автомобиля.

Пробег имеет значение: когда стоит перейти на 5W40

Единственная ситуация, когда отступление от заводских рекомендаций может быть оправдано — это значительный износ двигателя. Моторист советует обратить внимание на вязкость после того, как одометр автомобиля перешагнет отметку в 150 000 километров.

Со временем естественный износ приводит к увеличению зазоров между трущимися парами деталей. В этом случае более жидкое масло 5W30 может слишком быстро стекать, не обеспечивая должной герметичности и смазки. Переход на более вязкое 5W40 поможет «уплотнить» эти зазоры, выровнять компрессию и снизить расход масла на угар, продлив ресурс агрегата до капитального ремонта.

Золотое правило выбора смазочных материалов

Несмотря на советы и климатические особенности, первичным всегда остается допуск автопроизводителя. При выборе масла стоит учитывать не только цифры вязкости, но и пакет присадок. Перед покупкой важно убедиться, что масло соответствует спецификациям вашего бренда, ведь даже правильная вязкость не спасет мотор, если химический состав масла вступит в конфликт с материалами сальников или катализатора.