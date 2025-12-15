Выброшенные из окна, без челюстей и истощены: в Шатуре шокированы издевательствами над десятками кошек

В подмосковной Шатуре разворачивается драма, которая шокировала город. По данным очевидцев и публикаций в соцсетях, в минувшие выходные в доме на улице Академической происходило массовое жестокое обращение с животными. Подробности этой душераздирающий истории узнал REGIONS .

Свидетели, включая детей, сообщают, что кошек выбрасывали из окна пятого этажа, а других с силой сбрасывали по лестничным пролетам в подъезде — животные приземлялись на велосипеды и бились о перила. У некоторых из найденных кошек отсутствуют челюсти. Источником трагедии стала квартира, где пожилая женщина, по словам соседей, годами содержала от 15 до 20 кошек в условиях антисанитарии, что вызывало постоянные жалобы жильцов. После госпитализации хозяйки для «решения проблемы» в квартиру прибыли ее родственники, чьи методы, по описанию очевидцев, оказались чудовищными: животных гоняли палками по подъезду и выкидывали из окон.

Пока правоохранительные органы проводят проверку по заявлению соседей, а администрация Шатурского округа инициировала служебное расследование по факту возможного бездействия оператора службы «112», на передовую вышли зоозащитники. Волонтеры оперативно создали координационную группу и уже спасли часть животных. Девять кошек, найденных в подъезде, переданы на временную передержку. Один котенок с признаками вирусной инфекции, пойманный на теплотрассе, срочно доставлен в ветеринарный стационар.

Однако судьба как минимум четверых котов, которых, по неподтвержденным данным, кто-то унес в подвал, остается неизвестной. Самая тревожная загадка — состояние квартиры на пятом этаже. Волонтеры опасаются, что там могли остаться запертые животные, которые уже несколько дней находятся без еды, воды и ветеринарной помощи. Дверь в квартиру закрыта, и проверить эти подозрения пока не удается — активисты не слышат из-за двери никаких звуков.

Спасенные кошки, по словам волонтеров, получили тяжелейшие психологические травмы. Одна из кошек, взятая на передержку, часами просто сидит, уставившись в стену, что является классическим признаком глубокого стресса и выученной беспомощности после пережитого ужаса.

«Им время нужно, чтобы прийти в себя от всех этих страшных событий. Сначала выбросили из привычной им среды, а теперь адаптация в новом для них месте. Все чужое, незнакомое. Главное, что они уже в полной безопасности», — пишут активисты.

Пока лица, причастные к произошедшему, находятся на свободе, а волонтеры на собственные средства и силами лечат и реабилитируют выживших кошек, общество задается вопросом о цене такого «решения проблемы» и о том, как не допустить повторения подобной жестокости в будущем.

