Выбросьте борсетку: что больше всего бесит россиянок в облике мужчин

Исследование CDEK.Shopping и Twinby выявило главные стилистические табу для мужчин в России. В список нежелательных вещей попали не только устаревшие аксессуары, но и специфические сочетания обуви, которые вызывают недовольство у большинства женщин. Об этом пишет Лента.ру.

Лидеры стилистического антирейтинга

Согласно результатам опроса, наиболее спорным элементом мужского образа признано сочетание сандалий с носками — этот вариант назвали раздражающим 62% респонденток. Второе место в списке антипатий заняли сумки-борсетки и поясные аксессуары, которые не нравятся 55% женщин. Замыкают тройку лидеров узкие джинсы (скинни), вызвавшие негативную реакцию у половины опрошенных россиянок.

Спорные тренды и неуместность

Значительная часть претензий женщин касается использования вещей не по назначению. Так, 43% участниц исследования раздражают спортивные костюмы, которые мужчины надевают за пределами тренировочных залов. Также критике подверглись излишне яркие принты (46%) и обтягивающие футболки (39%). Любопытно, что классическая обувь в неформальной обстановке и слишком широкие брюки также вызывают недовольство примерно у трети опрошенных.

Лояльность к аксессуарам и байкерскому стилю

Наименьшее сопротивление со стороны женщин вызывают кожаные куртки в байкерском стиле — они не нравятся лишь 19% респонденток. Еще более лояльно россиянки относятся к мужским украшениям: лишь 17,5% опрошенных считают их лишними в образе. При этом подавляющее большинство женщин (72,5%) сошлись во мнении, что общая ухоженность мужчины является гораздо более важным фактором, чем конкретный выбор одежды.

Секреты привлекательности и методы контроля

Эксперты выяснили, что 58% женщин активно участвуют в формировании стиля своего партнера, вплоть до прямых запретов на ношение определенных вещей. В список самых привлекательных элементов мужского гардероба россиянки включили качественную обувь (65%), классическое сочетание белой футболки с джинсами (58%) и мужские рубашки (56%).