Выбросьте из бардачка хлам: три бумаги, которые действительно не нужны на дороге

Автомобильный эксперт рассказал, что водители часто возят с собой лишние бумаги. Медицинская справка, ПТС и диагностическая карта не входят в обязательный перечень для предъявления на дороге, пишет Naavtotrasse.ru .

Автомобильный юрист в интервью профильному изданию разъяснил водителям их права при общении с сотрудниками ДПС. По словам эксперта, многие автолюбители по привычке возят с собой документы, которые закон вовсе не требует предъявлять на дороге. Отказ показать эти бумаги не грозит водителю никакими проблемами.

Закрепленный в правилах дорожного перечень обязательных документов предельно краток: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и действующий полис ОСАГО. Все остальные запросы инспектора, выходящие за эти рамки, юридически необязательны.

Чаще всего полицейские пытаются проверить наличие медицинской справки. Юрист пояснил, что этот документ требуется только при первичном получении прав или их замене. Возить его с собой ежедневно не нужно. Исключение составляют лишь случаи, когда в самом удостоверении стоит особая отметка о заболевании, требующем врачебного контроля.

Не менее популярный объект споров — паспорт транспортного средства (ПТС). Многие ошибочно считают его главной бумагой на авто. Однако ПТС необходим лишь для сделок купли-продажи или постановки на учет. Для подтверждения законности владения машиной в пути достаточно СТС. Сам же паспорт юрист рекомендовал хранить дома, чтобы не рисковать при утечке или краже.

Что касается диагностической карты, то она обязательна только для коммерческого транспорта — такси, грузовиков и автобусов. Владельцы легковых машин, использующих их в личных целях, не обязаны предъявлять этот документ инспектору.

Если сотрудник ГИБДД настаивает на проверке бумаг, не входящих в список, эксперт советует сохранять спокойствие и ссылаться на пункт 2.1.1 ПДД, где четко прописан исчерпывающий перечень.