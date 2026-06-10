«Выдающийся победитель»: как студент из Екатеринбурга поразил Тима Кука на конференции Apple

22-летний Антон Баранов, уроженец Екатеринбурга, встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции WWDC26 в Калифорнии и презентовал ему собственное приложение Pitch Coach, которое помогает следить за осанкой и бороться со словами-паразитами.

Как сообщают Telegram-каналы, Кук остался под впечатлением от встречи, обменялся с молодым разработчиком визитками и выложил видео в соцсетях. Глава Apple назвал приложение Баранова «прекрасным примером того, как технология может помочь людям достичь того, что они считали для себя невозможным».

Идея создания приложения родилась у Антона в 16 лет после неудачного собеседования — он так разволновался, что не смог связно рассказать о своих проектах. Pitch Coach использует встроенные датчики AirPods для отслеживания осанки владельца, темпа речи и отсеивает слова-паразиты вроде «э-э-э». При обнаружении проблем приложение отправляет уведомление на телефон или в наушники.

В мае 2026 года Apple признала Баранова «Выдающимся победителем» (Distinguished Winner) конкурса Swift Student Challenge, а его разработку опубликовали на официальном сайте компании.

Приложение уже установили больше 25 тысяч пользователей по всему миру. В России больше всего скачиваний приходится на Екатеринбург, Донецкую Народную Республику и Архангельск. Реклама разработки уроженца Урала появилась на билбордах в Германии. Сам Баранов учится в Техническом университете Центрального Гессена (THM) в Германии, куда переехал в 18 лет. Программа доступна бесплатно, однако в будущем разработчик планирует добавить дополнительные функции по подписке.