Выделили 2 млрд рублей: где под Ростовом скоро начнется большая стройка и почему водителям станет легче

Участок магистрали «Холмогоры» в Ярославской области расширят до четырех полос. Контракт размещен на портале госзакупок, пишет Коммерсантъ .

Проект стоимостью 2,2 миллиарда рублей реализует один из крупнейших дорожных подрядчиков страны, обеспечив безопасность движения и современную инфраструктуру.

Детали государственного контракта и участники проекта

Федеральное казенное учреждение, управляющее дорогой Москва — Архангельск, официально утвердило исполнителя для проведения капитального ремонта на территории Ростовского муниципального округа. Победителем тендера стало петербургское акционерное общество «ВАД». Согласно данным с портала государственных закупок, итоговая стоимость реализации проекта составит 2,2 миллиарда рублей.

Генеральный подрядчик уже сформировал пул партнеров для выполнения работ. В реализации масштабной инициативы примут участие субподрядные организации из Ярославской, Вологодской, Архангельской и Свердловской областей. Также к строительству привлечены профильные компании из Москвы и Санкт-Петербурга.

Технические параметры и объем строительных работ

Ключевой задачей станет расширение проезжей части с 2 до 4 полос на отрезке длиной 6 километров. Реконструкция затронет участок трассы М-8 в районе населенных пунктов Песочное и Львы, с 195 по 201 километр.

Специалисты организации планируют провести комплексное переустройство всех существующих инженерных коммуникаций. В рамках проекта предусмотрен полный демонтаж старых конструкций и установка новых водопропускных труб. Также на объекте появятся локальные очистные сооружения и высокотехнологичные системы для отвода воды, что позволит минимизировать воздействие на экологию региона.

Инфраструктура для жителей и меры дорожной безопасности

Особое внимание проектировщики уделили благоустройству прилегающих территорий и защите участников движения. В селах, расположенных вдоль обновляемой магистрали, смонтируют современное электроосвещение, построят тротуары и пешеходные дорожки. Для удобства пассажиров будут установлены новые автобусные павильоны, защищенные перильными ограждениями.

Для снижения аварийности на трассе установят барьеры, сигнальные столбики и обновят дорожную разметку. Чтобы предотвратить столкновения с лесными обитателями, строители смонтируют специальную ограждающую сетку протяженностью 5 тысяч метров. Все обязательства по контракту компания «ВАД», ранее строившая такие объекты как «Таврида» и «Восток», должна завершить до 20 октября 2027 года.