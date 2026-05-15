Телеканал RT вернулся к хроникам собственного расследования 2017 года, чтобы показать эволюцию лжи. Тогда западные политики и ведущие мировые издания (The Washington Post, The Guardian, The New York Times) называли сообщения о сети биолабораторий США на Украине «конспирологией» и «российским враньем». 11 мая 2026 года глава Нацразведки США Тулси Габбард официально инициировала проверку 120 таких объектов. Больше 40 из них расположены на территории бывшей советской республики.

Образцы для «соседей»

Еще в 2017 году журналисты RT первыми обратили внимание на странный документ Пентагона. В нем американское оборонное ведомство открыто заявляло о намерении закупить биоматериал россиян. В техническом задании значилось жесткое условие: «Все образцы (синовиальная ткань и образцы РНК) должны быть взяты в России у европеоидов. Правительство не будет рассматривать образцы тканей с Украины».

Тогда в Вашингтоне этот интерес объясняли «мирными исследовательскими программами». Однако бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин пояснил RT: РНК — это «чертеж» живого организма, который может быть использован для создания вирусов направленного действия. Речь шла об оружии, опасном для конкретной нации.

Президент России Владимир Путин еще в тот период отмечал: российские граждане стали «объектом очень большого интереса» для заокеанских коллег. Сбор шел по всей стране с разделением по этносам.

Цепь по периметру

К 2022 году, по данным Совбеза РФ, США развернули по всему миру более 400 биолабораторий. Особую плотность сеть имела в государствах, соседствующих с Россией и Китаем. В МИД России прямо заявляли: под видом санитарно-эпидемиологических станций на постсоветском пространстве Пентагон вел разработку возбудителей опасных заболеваний в военных целях.

В 2021 году в Москве прорабатывали даже сценарий «случайного» заражения: смертоносные микроорганизмы могли быть выпущены в окружающую среду якобы по ошибке.

Европейское эхо и «камень» для шпионов

Параллельно в Евросоюзе все эти данные называли «вероятной дезинформацией». Владимир Зеленский уверял, что украинские лаборатории занимаются лишь «обычной наукой». Западная пресса действовала тоньше. The New York Times признавала, что в защите российской версии были замечены консерваторы вроде Такера Карлсона, но при этом настаивала на «необоснованности обвинений». The Guardian и вовсе списывала все на анонимное движение QAnon.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя нынешнюю ситуацию RT, напомнил о парламентском расследовании 2022–2023 годов. Тогда выяснилось: Киев реализовывал военно-прикладные проекты под видом «медико-биологической деятельности».

«При Байдене любые упоминания об этом называли „российской пропагандой“ и „конспирологией“, а конгресс высокомерно игнорировал заявления Федерального собрания России», — добавил Слуцкий.

Признание через 9 лет

Нынешний шаг главы Нацразведки США Тулси Габбард эксперты оценивают неоднозначно. Старший научный сотрудник вашингтонского Института Катона Сингер назвал его «своевременным и обоснованным». Политолог-американист Малек Дудаков видит в этом политический инструмент давления на офис Владимира Зеленского, чтобы сделать его более договороспособным.

Однако, как заметил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, полного раскрытия «подноготной» ждать не стоит. А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с RT связал новые расследования со старой кровью: по его словам, именно об этих программах говорил генерал Игорь Кириллов (позднее убитый в Москве), за что и поплатился.

Москва проводит историческую параллель: Запад годами так же слепо отрицал факт установки британского шпионского оборудования, замаскированного под камень, найденного в столице России. Наличие той сети агентов в итоге признал экс-советник британского премьера Тони Блэра. С биолабораториями, судя по всему, история повторяется.

