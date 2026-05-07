Выехали в район и нашли рак: омские онкологи удалили 31 новообразование прямо на месте

Бригада врачей Клинического онкологического диспансера отправилась в Калачинский район и за один день устроила масштабную проверку местных жителей. Как сообщили в региональном Минздраве, дерматовенерологи и дерматоонкологи работали в рамках социального проекта Омской региональной Ассоциации врачей, который ранее стал победителем конкурса президентских грантов и решает задачи нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Всего через сверхчувствительный компьютерный дерматоскоп прошли 77 человек. Почти у половины — 31 пациента — подозрительные образования удалили сразу же, не откладывая в долгий ящик. Операции проводились хирургическим высокочастотным аппаратом «Фотек» прямо на месте.

Десятерым пациентам потребовалась дополнительная консультация онколога. У двоих из них специалисты выявили признаки, требующие углубленной диагностики, и людям выдали направления на дообследование — предварительно речь идет о подозрении на онкологию.

Проект продолжает набирать обороты: следующий выезд врачей запланирован в Горьковский район.