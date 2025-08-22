Выездная администрации Талдомского округа состоялась в поселке Северный

20 августа в поселке Северный была проведена выездная администрация Талдомского округа. Мероприятие прошло на территории одного из значимых производственных комплексов поселка. Основной темой обсуждения стали вопросы, связанные с улучшением внешнего облика территории и формированием удобной для жизни городской среды.

Представители администрации провели встречу с сотрудниками предприятия, чтобы обсудить проблемы, связанные с состоянием инженерных коммуникаций.

Одна из жительниц поселка обратилась с запросом о проверке качества водоснабжения, поскольку после нагрева вода содержит значительный осадок. Вопрос был принят к рассмотрению и будет направлен на проведение лабораторного анализа. Также обсуждались вопросы организации безопасного передвижения пешеходов, в частности, поступила просьба о строительстве тротуара на улице Гражданская, которая будет передана на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения. Жители поселка активно высказывали свои предложения по улучшению качества жизни в округе. В частности, была выражена просьба об очистке городского водоема в Талдоме, и администрация планирует выделить средства для реализации данного проекта.

Кроме того, рассматривались планы по обновлению систем жизнеобеспечения и повышению удобства транспортного сообщения.

Такой формат работы администрации дает возможность не только выслушивать мнение граждан, но и быстро реагировать на их обращения и находить решения.