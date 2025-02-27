«Выездная администрация» посетила очередное предприятие Талдомского округа

В среду, 26 февраля, под руководством главы Талдомского округа Юрия Крупенина на предприятии «АМГ ОКНА» в поселке Вербилки состоялась встреча с сотрудниками в рамках «выездной администрации».

В мероприятии приняли участие заместители главы округа и депутат фракции «Единая Россия». Сотрудники предприятия обращались с различными вопросами, на каждый из которых получили ответ. В число самых распространенных вошли следующие темы: пожарная безопасность, благоустройство территорий, ремонт дорог, сфера жилищно-коммунального хозяйства. Те вопросы, которые не удалось решить на месте, взяты на контроль. Они требуют более детальной проработки.

Предприятие «АМГ ОКНА» специализируется на производстве деревянных изделий. Конструкции высокого качества обрабатываются на современном оборудовании с соблюдением всех технологий. Для изделий выбирают исключительно качественный материал. В оконных и дверных конструкциях завода установлены стеклопакеты от ведущих производителей. Компания также принимает активное участие в различных благотворительных и социально-значимых проектах.

Встречи в формате «выездной администрации» будут продолжены из-за высокой результативности принятия решений в ходе них.