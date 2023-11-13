Выездная администрация прошла на территории коломенского села Акатьево

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев провел встречу с жителями села Акатьево в формате выездной администрации. Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

Чтобы пообщаться с сельчанами, в поселение приехал не только глава округа, но и его заместители, а также заместитель председателя местного Совета депутатов Роман Андросов. Большинство вопросов горожан были связаны с темами ремонта дорог, жилищно-коммунальных услуг и работы социальных объектов. Сельчане получили разъяснения по поводу своих обращений и были уведомлены об исполнении соответствующих поручений.

Жители Акатьева уже отмечают позитивные изменения в жизни села: ведутся работы в рамках социальной газификации, благоустраиваются объекты социальной инфраструктуры. Также сейчас завершен ремонт на местной канализационной станции.