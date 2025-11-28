Выездная администрация в действии: в Талдоме успешно решают актуальные для жителей вопросы

В Талдомском городском округе Московской области состоялась выездная встреча администрации с сотрудниками учреждений культуры и спорта. Мероприятие, прошедшее 26 ноября в спортивном комплексе «Атлант», возглавил глава муниципального образования Юрий Крупенин, представивший ключевые достижения года и планы развития на 2026 год.

В центре обсуждения оказались вопросы комплексного благоустройства территории и масштабного преобразования общественных пространств. На конкретном примере обращения жительницы Талдома рассматривалась проблема аварийных деревьев, угрожающих безопасности граждан и их имуществу. По результатам диалога была оформлена заявка в муниципальное учреждение с установленными сроками для удаления опасных насаждений и последующего озеленения территории.

Участники встречи также обсудили детали капитального ремонта многоквартирных домов, включая работы по обновлению кровель и подъездов. На все вопросы присутствующие получили развернутые ответы от профильных заместителей и руководителей отраслевых подразделений. Подобные выездные мероприятия стали регулярной практикой в округе, обеспечивая прямой диалог между властью и жителями.