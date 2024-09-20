«Выездная Администрация» в новом формате прошла в Г.о. Пушкинский

В городском округе Пушкинский провели «выездную Администрацию» в новом формате: горожане задали свои вопросы в рамках «открытого микрофона».

Встреча с жителями муниципалитета состоялась 19 сентября в Центральной библиотеке Пушкино. Жилищно-коммунальное хозяйство стало главной темой мероприятия.

«Выездную Администрацию» разделили на две части. Новшество применили в первой части. Так, обычно горожане задают свои вопросы в личной беседе с главой округа, курирующими заместителями, активистами «Единой России», председателями Совета депутатов округа или руководителями подведомственных организаций. В индивидуальном порядке получают ответы. Однако практика показала, что многие вопросы жителей касаются одной и то же темы. В связи с этим было решено изменить формат встречи.

«В большей степени жителей интересуют одни и те же вопросы, поэтому сделали «открытый микрофон», чтобы каждый мог задать вопрос, а ответ слышали все присутствующие», — прокомментировал нововведение глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Во второй части мероприятия руководители управляющих компаний и представители филиала МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» рассказали присутствующим горожанам о готовности муниципалитета к отопительному сезону. Также проинформировали о планах по ремонту подъездов и ремонту котельных и ВЗУ, о графике модернизации сетей.

На встрече присутствовали 128 человек. В ходе мероприятия обсудили вопросы благоустройства придомовых территорий, развития жилищной сферы и системы образования.