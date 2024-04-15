Выездная вакцинация домашних животных от бешенства продлится в г.о. Клин до середины мая

Жителям Клина напомнили, что бригады ветеринаров продолжают приезжать в города, отдаленные населенные пункты и СНТ в рамках выездной акции. У клинчан будет возможность проставить важную прививку питомцам до 16 мая.

Вакцинацию животных проводят по всей Московской области с 10 апреля по 16 мая. В Клину работают специалисты ГБУВ МО «ТЕРВЕТУПРАВЛЕНИЕ 2». До окончания акции планируется около 100 выездов.

15 апреля врачи посетят город Высоковск. Бригады будут ожидать владельцев с животными на ул. Ленина (конечная остановка №23), ж\д Вокзале, а также возле музыкальной школы. Врачи будут работать во второй половине дня и вечером для удобства граждан.

Согласно графику специалисты после г. Клин и Высоковск приедут в Воронинский, Высоковский, Решетниковский, Воздвиженский, Зубовский, Петровский, Нудольский, Решоткинский, Давыдковский и Спас-Заулковский Т.О., а также в Ямуговский территориальный отдел.

Полный график населенных пунктов и конкретные адреса, где запланирована выездная вакцинация питомцев от бешенства, можно на официальном сайте Администрации г.о. Клин. Также можно получить консультацию по телефону: 8-49624-2 26 00.