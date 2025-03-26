Выездное совещание администрации Каширы по ремонту дорог прошло в деревне Горки

Директор МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира Юрий Головков ответил на все вопросы, которые интересовали жителей. В мероприятии также приняли участие заместители главы округа и профильные специалисты. В первую очередь уделили внимание вопросу, который стал поводом для обращения граждан в администрацию.

«По нашим трем грунтовым дорогам на улицах Нижняя Слобода и Верхняя Слобода проехать, да и пройти, когда тает снег или идет дождь, невозможно. Сейчас из-за проезда большегрузов образовались глубокие колеи», — рассказали местные жители.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

По итогу обсуждений было принято ряд решений. Администрация начнет работу с подготовки сметы на ремонт указанных дорог. Кроме того, будет рассмотрен вопрос возможности включения ремонта данного участка в программу благоустройства. Это позволит выполнить ремонт в 2025 году.

«После встречи принято решение создать инициативную группу жителей. Будем с ними на связи. Как только земля подсохнет, пустим грейдер по улицам Нижняя Слобода и Верхняя Слобода — он устранит колеи», — отметил Юрий Головков.

Отметим, что до конца 2025 года в Кашире специалисты намерены выполнить капитальный ремонт 34 дорог.