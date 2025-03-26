Выездное совещание администрации Каширы по ремонту дорог прошло в деревне Горки
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Кашира]
В деревне Горки состоялось выездное совещание администрации городского округа Кашира, участники которого обсудили ремонт местных дорог.
Директор МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира Юрий Головков ответил на все вопросы, которые интересовали жителей. В мероприятии также приняли участие заместители главы округа и профильные специалисты. В первую очередь уделили внимание вопросу, который стал поводом для обращения граждан в администрацию.
«По нашим трем грунтовым дорогам на улицах Нижняя Слобода и Верхняя Слобода проехать, да и пройти, когда тает снег или идет дождь, невозможно. Сейчас из-за проезда большегрузов образовались глубокие колеи», — рассказали местные жители.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Кашира]
По итогу обсуждений было принято ряд решений. Администрация начнет работу с подготовки сметы на ремонт указанных дорог. Кроме того, будет рассмотрен вопрос возможности включения ремонта данного участка в программу благоустройства. Это позволит выполнить ремонт в 2025 году.
«После встречи принято решение создать инициативную группу жителей. Будем с ними на связи. Как только земля подсохнет, пустим грейдер по улицам Нижняя Слобода и Верхняя Слобода — он устранит колеи», — отметил Юрий Головков.
Отметим, что до конца 2025 года в Кашире специалисты намерены выполнить капитальный ремонт 34 дорог.