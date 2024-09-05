Выездное заседание администрации Наро-Фоминского г.о.прошло в новом формате

В Наро-Фоминском городском округе впервые состоялось выездное заседание администрации в новом формате: на встречу пригласили коллектив известной во всем Подмосковье холдинговой компании «Элинар».

Формат «выездных администраций» показал свою эффективность. Горожане могут встретиться одновременно с представителями муниципалитета и профильными специалистами, чтобы сообщить о проблеме. Многие решения удается найти непосредственно во время мероприятия. В Администрации решили расширить данный формат. Теперь участниками встреч станут сотрудники крупных компаний муниципалитета, которые также смогут обратиться с любым вопросом.

Первая встреча состоялось в среду, 4 сентября, в ДК «Элинар». Инновационные проекты в различных сферах холдинговой компании «Элинар» пользуются популярностью по всей России. Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков отметил, что приоритетными темами обсуждения стали вопросы сферы жилищно-коммунального комплекса, в частности, обустройства уличного освещения и ремонта тротуаров. Установлены даты, когда данные обращения будут реализованы. Начальник ТУ Атепцево Ирина Волошина отметила, что преимущественно все вопросы касались улучшения жизни в муниципалитете. Примечательно, что сотрудники компании также проявляют инициативу в решении проблем.

Генеральный директор Холдинговой компании «Элинар» Игорь Куимов уверен, что только постоянный диалог между предприятием и руководителями Территориального управления Атепцево позволяет организовывать слаженную работу.

Совсем скоро «Элинару» исполнится 145 лет. Администрация муниципалитета поздравляет коллектив предприятия и благодарит за активную социальную позицию.