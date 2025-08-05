Выездное заседание комиссии Госсовета по направлению «Кадры» прошло в Липецке

В Липецке состоялось выездное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры» на тему «Внедрение механизмов маршрутизации студентов к работодателям с учетом потребностей экономики регионов технологического лидерства».

В мероприятии приняли участие председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры», губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, представители 23 регионов.

Участники представили свои предложения по 10 направлениям, в том числе по прогнозированию кадровой потребности, формированию контрольных цифр приема в образовательные учреждения с учетом потребности в определенных специалистах своего региона и соседних, мотивации молодежи к работе определенных сферах, а также вовлечению в профориентационную деятельность работодателей. Они войдут в итоговое решение комиссии Госсовета России.