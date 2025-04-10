Выездной прием администрации Наро-Фоминского г.о. прошел в ДК «Головково»

9 апреля в ДК «Головково» состоялся выездной прием представителей администрации Наро-Фоминского городского округа. В этот раз встреча была организована специально для деревенских старост, которые представляли интересы жителей своих населенных пунктов.

В ходе приема старосты не только обозначили актуальные проблемы, но и внесли ряд конструктивных предложений, касающихся различных сфер жизни сельских поселений. Особое внимание было уделено подготовке к 80-летию Великой Победы. В частности, староста деревни Слепушкино обратился к главе округа с просьбой оказать содействие в выделении земельного участка для установки памятника землякам – героям Великой Отечественной войны. Глава округа поручил решить этот вопрос в кратчайшие сроки.

Помощь в благоустройстве воинского захоронения, запрошенная старостой деревни Любаново, также будет оказана. Все поступившие предложения, в том числе и касающиеся вопросов экологии, будут тщательно рассмотрены руководством округа, а по возможности и реализованы.

Встреча продемонстрировала высокий уровень патриотизма, активную гражданскую позицию и стремление к конструктивному диалогу со стороны деревенских старост. Администрация округа высоко ценит их работу и считает их незаменимыми помощниками в поддержании связи с сельским населением.