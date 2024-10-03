Выездной прием администрации округа состоялся на Наро-Фоминском машиностроительном заводе

Акционерное общество «Наро-Фоминский машиностроительный завод» специализируется на производстве компрессорных лопаток газотурбинных двигателей. На сегодняшний день предприятие считается одним из динамично развивающихся в Подмосковье.

Главное преимущество предприятия заключается в умении адаптироваться под новые условии реальности. Так, сотрудники внесли изменения в логистику закупок и поставок, нашли новых партнеров для сбыта продукции. Принятые меры сделали предприятие конкурентоспособным на внутреннем и мировом рынках.

Большая часть специалистов проживает в Наро-Фоминске. Сотрудники задавили много вопросов во время встречи с представителями Администрации. Мероприятие проводилось в формате вопросов из зала. В число приоритетных вошли следующие: развитие ЖКХ, дорожного хозяйства и работа общественного транспорта.

В частности, сотрудники обратились с просьбой снизить нагрузку на улицу Шибанкова, чтобы избежать пробок. Администрация активно решает данную проблему, несмотря на возникающие сложности. Например, для строительства объездной автодороги необходимо получать ряд разрешений, в частности, от Минобороны РФ. Сотрудники также попросили рассказать, как решается вопрос очистки реки Нара.

«Сейчас идет разведка и разминирование русла реки от боеприпасов времен Великой Отечественной войны, и только после этого можно будет приступать к масштабным работам. Также мы благоустраиваем набережную и остров. Регулярно проводятся субботники по очистке берегов, и я приглашаю всех неравнодушных к экологии жителей принять в них участие!», — рассказал глава округа Роман Шамнэ.

Глава сообщил, что Мострансавто проводит работу по оптимизации маршрутов общественного транспорта. Техническое обслуживание многих автобусов иностранного производства затруднено из-за санкций. Со временем планируется переход на отечественный автопарк.

Горожан также интересовали вопросы благоустройства муниципалитета и медицины.

«Мнение о том, что в детской поликлинике якобы не хватает специалистов, было опровергнуто конкретными цифрами: наоборот, штат сотрудников расширился. Недавно начали работу еще три педиатра», — отметил Глава муниципалитета Роман Шамнэ.

Представители трудового коллектива положительно оценили встречу. Новый формат выездных приемов окружной администрации подтвердил свою эффективность. Муниципалитет продолжит активное сотрудничество с работниками предприятия, которые участвуют в новых проектах развития завода.