Выездной прием по шести адресам до конца недели организуют медики Пушкинской больницы

Пресс-служба учреждения здравоохранения опубликовала график приема жителей отдаленных сел и деревень Городского округа Пушкинский медиками Центра здоровья и мобильный маммограф Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. на период с 11 по 15 марта.

«11 марта в селе Цернское — центр здоровья; 12 марта в селе Введенское — центр здоровья; 12 марта в поликлинике № 6 поселка Софрино — маммограф; 13 марта в ФАПе № 2 деревни Алешино — центр здоровья + маммограф; 14 марта в поликлинике № 7 деревни Нововоронино, мкр. Софрино-1 — центр здоровья + маммограф; 15 марта в селе Рахманово — центр здоровья», — сообщает пресс-служба Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н.

Жителям необходимо иметь при себе такие документы: паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Мобильный маммограф будет работать 12 марта в поселке Софрино (поликлиника № 6), 13 марта в деревне Алешино (ФАП № 2), 14 марта в деревне Нововоронино (поликлиника № 7).

Прием состоит из нескольких этапов: анкетирование, обследование, сдача анализов на определение уровня холестерина и глюкозы, а также консультация с доктором. Пациентам проверят функцию внешнего дыхания и измерят давление (внутриглазное и артериальное). Вопросы в анкете составлены таким образом, чтобы специалист определил, какие хронические заболевания могут развиться у пациента. Тогда начнется работа по профилактике. Аналогичным способом можно выявить риск развития возрастной астении.

Жителям Подмосковья предложено проверить свое здоровье во всех поликлиниках округа, которые ранее в рамках губернаторской программы «Стандарт поликлиник» привели к единому стандарту. Проходить диспансеризацию удобно и быстро. Первые этажи учреждений предназначены для исследований, чтобы пациенты могли в одном месте пройти все этапы.