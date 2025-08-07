Выездной прием жителей состоялся в Кашире-1

В мероприятии также приняли участие заместители главы округа, специалисты из различных департаментов и ведомств, а также депутаты. Депутат Московской областной Думы Андрей Голубев присоединился к работе выездной администрации.

Более 40 жителей Каширы обратились к представителям власти. Основные темы обсуждений касались вопросов предоставления жилья взамен снесенного аварийного фонда, состояния системы здравоохранения, улучшения городской среды, развития спортивных объектов и создания комфортных общественных пространств.

Некоторые вопросы удалось решить непосредственно во время проведения приема. Например, одна из жительниц получила направление на консультацию к специалисту-гастроэнтерологу.

Все остальные обращения были зафиксированы и переданы на рассмотрение. Руководство округа взяло каждое обращение под личный контроль и обеспечит их дальнейшее рассмотрение.