Выездной прием жителей состоялся в Кашире-1
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
Роман Пичугин, временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира, организовал выездной прием граждан в Культурно-досуговом центре «Родина».
В мероприятии также приняли участие заместители главы округа, специалисты из различных департаментов и ведомств, а также депутаты. Депутат Московской областной Думы Андрей Голубев присоединился к работе выездной администрации.
Более 40 жителей Каширы обратились к представителям власти. Основные темы обсуждений касались вопросов предоставления жилья взамен снесенного аварийного фонда, состояния системы здравоохранения, улучшения городской среды, развития спортивных объектов и создания комфортных общественных пространств.
Некоторые вопросы удалось решить непосредственно во время проведения приема. Например, одна из жительниц получила направление на консультацию к специалисту-гастроэнтерологу.
Все остальные обращения были зафиксированы и переданы на рассмотрение. Руководство округа взяло каждое обращение под личный контроль и обеспечит их дальнейшее рассмотрение.