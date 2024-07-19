Выездную регистрацию брака впервые провели в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Первое бракосочетание в живописном и историческом месте организовали для молодоженов Марии Бурковой и Андрея Воробьева. Торжественная церемония получилась красивой и запоминающейся.

Организация свадебных церемоний в парке усадьбы Кривякино доступна жителям с начала текущего лета. Недавно воспользоваться этой возможностью решила пара из Воскресенска. Мария Буркова и Андрей Воробьев знакомы друг с другом три года, а недавно решились на ответственный шаг: создание семьи, где будут царить доверие и взаимопонимание.

«Было очень волнительно, все-таки мы первые зарегистрировали брак в парке. Хотим сказать огромное спасибо всем организаторам, очень красиво получилось. Даже несмотря на дождь, мероприятие получилось искренним и трогательным», — рассказали молодожены.

Эта выездная регистрация в парке Кривякино стала первой, однако в дальнейшем проведут еще множество торжественных церемоний. На проведение бракосочетания подано десять заявлений, число которых может вырасти, ведь прием открыли и на следующий год. Процедуру проводят с 15 мая по 15 сентября. Обратившиеся могут выбрать место в Подмосковье и дату регистрации, а заявление подать через удобный портал Госуслуг. Предварительная запись актуальна как никогда, ведь пары часто любят выбирать красивые даты для особенного дня.

Примечательно, что обратиться за выездной регистрацией брака в парках можно не только воскресенцам. Заведующая Отделом ЗАГС по городскому округу Светлана Ратникова отметила, что обращаются новобрачные и из других районов. Например, уже проводили церемонии с жителями Ступино, Бронниц, Егорьевска и Коломны.