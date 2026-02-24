«Выезжайте после восьми»: москвичам назвали идеальное время для поездки на машине в снегопад

Снегопад, обрушившийся на Москву 24 февраля, серьезно осложнил дорожную ситуацию в столице. В связи с непогодой и возможными локальными перекрытиями в центре города столичный Департамент транспорта рекомендует водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться метро.

По данным Дептранса, на данный момент движение в городе оценивается в четыре балла, однако ситуация может ухудшиться из-за продолжающегося снегопада. В ведомстве предупредили, что в результате водители рискуют потратить на привычный маршрут значительно больше времени, чем обычно.

Тем, кто все же планирует ехать на машине, в Дептрансе рекомендовали заранее строить маршрут и по возможности выезжать после 20:00 вечера. Сейчас интенсивное движение наблюдается по направлению в центр: затруднения фиксируются на Волоколамском, Ярославском и Дмитровском шоссе.

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в течение дня — ожидается обильный снегопад, на дорогах возможны гололедица и снежные заносы. Водителей призывают строго соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию до впереди идущих машин.