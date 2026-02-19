«Выглядит уморительно»: сильный мороз в Подмосковье превратил крокодила в ледяного моржа

Аномальное похолодание, сковавшее Подмосковье, превратило обычную дворовую скульптуру в Наро-Фоминске в главный объект внимания и героя вирусных роликов. Как пишет REGIONS , местная фигура крокодила, не выдержав натиска температурных рекордов, покрылась плотным слоем инея и обзавелась ледяными «аксессуарами». Самой примечательной деталью стали длинные сосульки, свисающие из пасти рептилии, что создало комичный эффект тяжелого простудного заболевания у бетонного хищника.

Жители окрестных домов первыми оценили преображение дворового любимца, который явно «захворал».

«Идем утром в магазин, смотрим — наш Гена простудился. Сосульки из пасти свисают, будто сопли. Жалко его, конечно, но выглядит уморительно. Символ зимы», — отметила одна из жительниц Наро-Фоминска.

Пользователи социальных сетей мгновенно подхватили тему, соревнуясь в остроумии. Комментаторы выдвигают версии, что крокодил просто пренебрег теплыми вещами или отрастил «ледяную бороду» для маскировки в сугробах.

«Гена, чихни — и весна придет!» — иронизируют подписчики местных пабликов, предлагая рептилии поскорее выздоравливать.

Для жителей округа состояние скульптуры стало своеобразным народным барометром. Согласно новым городским приметам, пока сосульки прочно держатся в пасти хищника — холода не отступят, а появление первых капель станет верным признаком приближающейся оттепели. Впрочем, серьезное медицинское вмешательство экспонату не потребуется: по мнению очевидцев, единственным действенным лекарством для «пациента» станет весеннее солнце. Согласно прогнозам синоптиков, долгожданное исцеление наступит уже к выходным, когда столбики термометров в регионе поднимутся до нулевой отметки.

Ранее сообщалось, что в подмосковном роддоме опровергли рождение детей с масленичными именами.