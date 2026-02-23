Выглядите старше на 10 лет: названы вещи, который пора давно выбросить

Британский эксперт Рошель Уайт рассказала, от каких предметов одежды лучше отказаться, чтобы не выглядеть старше своих лет. В антирейтинг попали мешковатые свитеры, выцветшие джинсы и броские цветочные принты. Комментарий публикует Daily Mail.

Британский стилист Рошель Уайт поделилась наблюдениями о том, какие элементы женского гардероба способны прибавлять возраст. По словам эксперта, главными врагами свежего вида являются вещи свободного кроя, лишенные четких линий.

В первую очередь под удар попали мешковатые свитеры, удлиненные туники и широкие брюки. Уайт пояснила, что бесформенные силуэты создают неопрятное впечатление и делают образ тяжеловесным. Вместо них она рекомендует присмотреться к облегающему трикотажу, хорошо скроенным пиджакам и приталенным брюкам. Даже любимые джемперы и джинсы лучше выбирать более подогнанными по фигуре.

Отдельный блок советов касается денима. Стилистка считает, что джинсы с низкой посадкой, прямые или сильно выцветшие модели мгновенно отправляют образ в прошлое. Их стоит заменить на варианты с чуть зауженной или, наоборот, широкой штаниной, которые отлично сочетаются с современной обувью.

В антирейтинг также попала одежда с броскими цветочными принтами, объемными аппликациями и вышивкой. По мнению эксперта, такие наряды выглядят перегруженными и старомодными. Современный шик, напротив, требуют ненавязчивых узоров и изысканных деталей.

Заключительный совет касается цветовой гаммы и обуви. Тусклые и приглушенные тона, а также ортопедические туфли на массивной подошве с квадратным носом способны добавить несколько лет. Уайт предлагает заменить их на лоферы, балетки с эргономичной формой и обтекаемые кроссовки.