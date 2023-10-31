«Выглядят максимально стильно»: назван главный тренд зимы-2024

Первые осадки уже выпали во многих регионах России, а значит, пора задуматься о зиме, и о том, как вы будете выглядеть в этот сезон.

Пуховики, дубленки и парки размера оверсайз будут в тренде этой зимой, заявила нам дизайнер и основательница Dressclub Collection Анастасия Миловская.

По ее словам, основным трендом зимы-2024 будет именно пуховик.

«Они пользуются популярностью уже много лет. И неспроста, ведь отличаются износостойкостью и практичностью. Также стоит обратить внимание на всевозможные дубленки: легкие, потяжелее, бывают даже для плюсовых температур. Выглядят они все максимально стильно, но если вы хотите носить дубленку много лет, то лучше отдать предпочтение классическим цветам, а не чему-то яркому», — рассказала Миловская корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается пуховиков, добавила эксперт, они еще долго будут в тренде. Выбирать стоит модели с минимальным количеством деталей и крупной стежкой. Также пуховик может быть слегка оверсайз, но в пределах разумного. Слишком большие варианты быстро выйдут из моды.

«Пуховики рекомендую приобретать из прошлых коллекций на крупных распродажах по типу «Черной пятницы» или за границей с помощью байеров. Одежда, купленная не в России, обойдется дешевле, точно будет трендовой, а также порадует владелицу качеством», — подчеркнула Миловская.

Если выбирать парку, отметила дизайнер, то она тоже должна быть оверсайз. Классические модели потеряли свою актуальность. Прямой крой и обрезные рукава будут выглядеть не очень симпатично: получится «напряженный» силуэт, заключила собеседница издания.

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