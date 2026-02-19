«Выгнать нельзя, оставить». За что учителя не имеют права выгонять ребенка с уроков

Российское законодательство ставит право ребенка на образование выше формальных требований. Хотя школы могут принимать локальные акты и устанавливать дисциплинарные меры, основания для отстранения от занятий строго ограничены. Адвокат Мира Тэрада разъяснила «Газете.Ru» наиболее частые спорные ситуации.

«Так, например, отсутствие сменной обуви не должно становиться причиной для исключения ученика с занятий, так как приоритетной задачей остается соблюдение санитарных норм без ущерба для процесса обучения», — объяснила она.

Если в школе обязательна форма, то за ее отсутствие могут объявить выговор, но не имеют права запретить посещать уроки. Аналогично обстоит дело с забытыми учебниками или несделанными заданиями: это влияет на оценки, но не является поводом выдворить ребенка из класса.

Борьба с опозданиями также не должна нарушать право на образование. Как правило, школы ведут учет и беседуют с родителями. Однако полное отстранение от занятия возможно только в случае систематических нарушений, если эта мера четко прописана в уставе школы.

«Российские школы обладают определенной степенью самостоятельности, что позволяет устанавливать собственные правила, оставаясь в рамках федеральных стандартов. При этом принятые меры должны быть адекватными и не ущемлять права ребенка на образование», — заметила адвокат.

Эксперт советует родителям заранее изучить устав учебного заведения. В случае конфликта первым шагом должен быть разговор с администрацией школы, а следующим — обращение в органы управления образованием.

