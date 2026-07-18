Выгорание — болезнь души: священник сказал, каким иконам и святым молиться о покое и работе
Священник Береговой: при выгорании помогает икона «Умягчение злых сердец»
Священник Песоченской епархии Владислав Береговой считает, что профессиональное выгорание напрямую связано с состоянием души человека и общества. Как сообщает ИА ЕЛЬ, для восстановления внутреннего равновесия он предложил обращаться к молитве.
В первую очередь священнослужитель назвал две иконы Пресвятой Богородицы — «Умягчение злых сердец» и «Семистрельную», перед которыми можно молиться при выгорании. Кроме того, он посоветовал просить духовной поддержки у Николая Чудотворца и Иоанна Кронштадтского, считая, что такие обращения способны укрепить человека, столкнувшегося с внутренними трудностями. Молитвы о рабочих успехах Береговой рекомендовал адресовать непосредственно Иисусу Христу — по его мнению, это помогает найти мудрость и силы для решения профессиональных задач. Священник убежден, что духовные практики не только поддерживают личное благополучие, но и могут положительно влиять на все общество.