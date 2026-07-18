В первую очередь священнослужитель назвал две иконы Пресвятой Богородицы — «Умягчение злых сердец» и «Семистрельную», перед которыми можно молиться при выгорании. Кроме того, он посоветовал просить духовной поддержки у Николая Чудотворца и Иоанна Кронштадтского, считая, что такие обращения способны укрепить человека, столкнувшегося с внутренними трудностями. Молитвы о рабочих успехах Береговой рекомендовал адресовать непосредственно Иисусу Христу — по его мнению, это помогает найти мудрость и силы для решения профессиональных задач. Священник убежден, что духовные практики не только поддерживают личное благополучие, но и могут положительно влиять на все общество.