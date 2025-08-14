Выгорание как инструмент? Новый тренд в российских офисах

Российские работодатели стали чаще сталкиваться в так называемым "злорадным выгоранием" сотрудников — когда они используют усталость и жалобы на переутомление с целью получения финансовой выгоды или повышения зарплаты, сообщает РБК.

По словам бизнес-психолога и психотерапевта Галины Цех, это связано с глубинными психологическими механизмами. Дело в том, что людям на фоне негативных новостей может просто казаться, что они устали.

Кроме того, жалобы на выгорание могут быть сознательной манипуляцией. Человек искренне верит, что он устал, испытывает внутренний конфликт и стремится к быстрому вознаграждению, пояснила Цех.

Эмоциональные реакции сотрудников часто отражают внутренние проблемы и мешают конструктивному взаимодействию с руководством, усугубляя риск настоящего выгорания.

Психолог советует работодателям научиться отличать настоящее профессиональное выгорание от манипуляций и реагировать только на реальные сигналы для сохранения здоровой атмосферы в коллективе.

Ранее сообщалось о том, что в России руководителям позволят отправлять «странных» сотрудников к психиатру.