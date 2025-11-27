Выход на новый уровень: в Павловском Посаде обсудили экспортные возможности подмосковного бизнеса

В Павлово-Посадском городском округе 27 ноября прошел межмуниципальный форум «Экспортный потенциал Подмосковья». Участники обсудили возможности выхода местных предприятий на международные рынки и меры поддержки экспортеров.

Глава округа Денис Семенов отметил, что в округе работают свыше 200 крупных и средних предприятий и более 4 тыс. представителей малого бизнеса. Только за девять месяцев зарегистрировано 559 новых предпринимателей, что говорит о растущем интересе к развитию и экспорту.

Форум стал практической площадкой: участники посетили предприятие «ЭКолаб», выслушали экспертов по сертификации, стандартизации и цифровым инструментам продвижения. Своими знаниями поделились представители Российского экспортного центра, Фонда поддержки ВЭД МО, Восточной ТПП и другие специалисты.

По словам Дениса Семенова, встреча дала бизнесу возможность получить ответы напрямую от экспертов и наладить новые контакты, которые могут перерасти в экспортные проекты.