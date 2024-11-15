Выход в море модернизированного российского крейсера «Адмирал Нахимов» отложили из-за ремонта

Российский крейсер «Адмирал Нахимов» не вышел в море, как это было запланировано ранее. Ему потребовался ремонт. Об этом сообщили «Известия».

Крейсер «Адмирал Нахимов» проходил глубокую модернизацию на предприятии «Севмаш», его должны были 15 ноября уже вывести в море. Тем не менее корабль остался на месте, поскольку ему потребовался ремонт.

«Причину источники не назвали, при этом предположили, что, скорее всего, корабль выйдет в море не раньше весны 2025 года», — указали журналисты.

Эксперты напомнили, что во время ремонта на заводе у крейсера, по сути, вынули всю начинку, оставив только корпус. Затем все содержимое было установлено заново, с заменой практически всего оборудования. Срок сдачи корабля в эксплуатацию неоднократно сдвигался, по первоначальным планам флот должен был получить его еще шесть лет назад.

Ранее сообщалось о планах провести такую же модернизацию у ракетного крейсера «Петр Великий». Ему во время ремонта добавят способность нести еще больше ракет, при этом часть из них будут гиперзвуковыми. Опыт работ с «Адмиралом Нахимовым» убедил специалистов, что такая возможность вполне реальна.