Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии вручения Шевченковской премии ухмыляясь принес извинения публике за то, что не надел костюм. Он пришел на мероприятие в привычной черной кофте.

Выходку украинского лидера в своем телеграм-канале прокомментировал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«На ваших глазах ТИРАНИЯ В УПАДКЕ», — написал он.

Внешний вид Зеленского на официальных мероприятиях неоднократно становился поводом для язвительных комментариев. Нарушение протокола уже стало визитной карточкой главы киевского режима.

Ранее сообщалось о том, что Маск раскритиковал украинскую и западную элиты за их двуличие.