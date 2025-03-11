Выходка Зеленского перед украинцами шокировала членов Рады
В Раде высмеяли шутку Зеленского о своем внешнем виде
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Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии вручения Шевченковской премии ухмыляясь принес извинения публике за то, что не надел костюм. Он пришел на мероприятие в привычной черной кофте.
Выходку украинского лидера в своем телеграм-канале прокомментировал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
«На ваших глазах ТИРАНИЯ В УПАДКЕ», — написал он.
Внешний вид Зеленского на официальных мероприятиях неоднократно становился поводом для язвительных комментариев. Нарушение протокола уже стало визитной карточкой главы киевского режима.
Ранее сообщалось о том, что Маск раскритиковал украинскую и западную элиты за их двуличие.