Выигравший 1 млрд в лотерею тюменец опроверг информацию об эмиграции своей семьи из России

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что сорвавший в новогоднюю лотерею джекпот в 1 млрд рублей житель Тюмени Юрий Семенов якобы покинул вместе с семьей территорию России, продав всю свою недвижимость в стране.

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Столото», все вышесказанное не более чем обыкновенная газетная утка. Слухи развеял сам Семенов.

«Юрий и Светлана Семеновы, выигравшие 1 млрд рублей 1 января 2024 года, опровергли информацию о том, что они уехали из страны. Покидать Российскую Федерацию победители не собираются», — рассказали в пресс-службе.

Ранее мы писали, что логопед и токарь из Тюмени Светлана и Юрий Семеновы стали третьими счастливчиками в истории, кому удалось выиграть 1 млрд в лотерее «Русское лото».