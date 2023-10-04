Выяснились подробности супружеской жизни Андрея Кончаловского

Режиссер снял немало отличных кинолент. А еще он довольно много раз женился и разводился со своими возлюбленными.

У кого-то любовь бывает «один раз и навсегда», а кому-то за жизнь приходится сменить немало избранниц. К последнему типу относится и знаменитый российский кинорежиссер. Однажды Кончаловский и вовсе развелся с бывшей супругой ради иностранки. Ею стала француженка Вивиан Годэ, о чем пишет издание «Утро.ру».

К слову, и она, и успевшая родить мужу сына Наталья Аринбасарова, остались в прошлом. Нынешняя жена российского кинорежиссера, Юлия Высоцкая, ранее уже признавалась в проблемах с Андреем Кончаловским. Точнее, они когда-то были у супружеской пары, однако сейчас борьба с властным характером избранника закончилась, и он начал уступать своей возлюбленной.