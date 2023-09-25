Выяснилось, чем различаются кризис среднего возраста у мужчин и женщин

Кризис среднего возраста — это психологический феномен, когда люди оценивают свои достижения к середине жизни. Человеку 30-40 лет хочется добиться большего в работе и родительстве. Часто из-за кризиса меняется психологический климат в семье, появляются конфликты.

Психолог Елена Маляр рассказала, как мужчины и женщины проходят через кризис среднего возраста.

«У мужчин и женщин кризис середины жизни имеет общие и различные черты. Например, он всегда связан с физическими изменениями организма с течением времени, иллюзией сужения профессиональных перспектив», — пояснила Маляр в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист отметила, что независимо от пола люди чувствуют себя неудовлетворенными собственной жизнью и боятся ставить себе новые цели. Это внутренний конфликт, который вытекает из противоречия своих представлений о самореализации и реальным положением дел.

«Мужчины и женщины в период кризиса имеют разную степень психологического комфорта. Женщины менее удовлетворены, у них меньше оптимизма, низкая эмоциональная устойчивость. Мужчины проявляют свои переживания не так интенсивно», — отметила психолог.

По словам эксперта, период кризиса не следует воспринимать негативно.

«Это продолжение процесса развития, который дает возможность осмысления полученного жизненного опыта и рассматривается как переход к полноценному формированию личности во второй половине жизни», — заключила Маляр.

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