Выяснилось, что грозит жителю Подмосковья, который пытался ввезти в РФ 100 тыс. долларов

Сотрудники таможенной службы аэропорта «Домодедово» изъяли у пассажира, прилетевшего из Кувейта, более 100 тыс. долларов США. Об этом написали в аккаунте Федеральной таможенной службы РФ.

Как уточнил адвокат Владимир Постанюк, крупные суммы денег в иностранной валюте необходимо декларировать и при ввозе, и при вывозе из страны.

«Со 2 марта 2022 года из РФ запретили вывоз наличной иностранной валюты на сумму более 10 тыс. долларов США. Даже если гражданин подаст декларацию, превышать эту сумму нельзя. Тем, кто попытается это сделать, грозит штраф в размере 20-40% от суммы сверх установленного лимита», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А вот если человек вывозит из страны 20 тыс. долларов и более, возникают основания для возбуждения уголовного дела, уточнил собеседник.

«В частности, человека могут оштрафовать на доход за два года, отправить на принудительные работы или назначить лишение свободы сроком до двух лет. По ввозу валюты в страну запретов и ограничений нет. Но тем, кто хочет ввезти более 100 тыс. долларов, необходимо указать в декларации источник происхождения данных средств», — пояснил Постанюк.

Таким образом, вопросы привлечения к уголовной или административной ответственности в подобных ситуациях определяются тем, ввозил или вывозил из страны валюту данный пассажир, заполнял ли он декларацию, а также есть ли у него документы, подтверждающие происхождение данных денежных средств, подытожил адвокат.

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