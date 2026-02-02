Выяснилось, что включает в себя британский секс-ретрит, организованный подругой Кейт Миддлтон
Metro: в Великобритании пройдет секс-ретрит к 14 февраля с интимным массажем
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В британском графстве Беркшир накануне Дня святого Валентина состоится ретрит, посвященный сексуальности и интимным практикам, выяснили журналисты издания Metro.
Организацией мероприятия занимается компания Killing Kittens, известная проведением элитных закрытых вечеринок. Трехдневная программа пройдет в аутентичном викторианском особняке.
Отмечается, что гостей ретрита ждет насыщенная программа, в которую включены мастер-классы по различным практикам: интимному массажу, японскому искусству связывания шибари, бурлеску и стриптизу.
Участникам предлагают изучить продвинутые техники БДСМ как в теории, так и в формате практических занятий. Помимо этого, запланированы уроки по рисованию обнаженной натуры, семинары по управлению чувством ревности и ролевым играм в интимной обстановке.
Вечернее время отведено под романтические активности: ужины при свечах, кабаре-шоу и тематический бал. По утрам для желающих будут проводиться занятия йогой. Стоимость участия в мероприятии составляет 1300 фунтов стерлингов (примерно 134 тыс. руб.) с человека. В эту сумму включена вся развлекательная программа, проживание в особняке и питание. Оплата напитков производится отдельно.
По информации издания, для компании Killing Kittens это будет уже второй подобный ретрит. Первое мероприятие состоялось в октябре 2025 года. Основательницей таких ретритов выступает бывшая школьная подруга Кейт Миддлтон — супруга принца Гарри.
