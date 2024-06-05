Выяснилось, о чем будет новый сезон шоу «Новая битва экстрасенсов»

В Сети появилось видео очевидцев из Электростали, которым повезло оказаться рядом со съемочной площадкой нового сезона шоу «Новая битва экстрасенсов». Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» узнал подробности у местных жителей.

Со слов очевидцев, команда начала съемки шоу для ТНТ еще 2 июня, затем специалисты вернулись к процессу уже 4 числа. Доподлинно неизвестно, работали ли специалисты над 25 сезоном шоу, которое теперь носит название «Новая битва Экстрасенсов», или съемки касались второго сезона передачи «Экстрасенсы. Реванш».

Работала съемочная группау дома №18 на улице Западная. Местные жители считают, что экстрасенсы будут расследовать одно из недавних загадочных происшествий.

«На этой же улице парень вышел под мусоровоз. Приезжала полиция и реанимация, он погиб. Я лицо его не разглядела и лично не знаю. Вероятно, поэтому экстрасенсов вызвали, чтобы понять, что именно произошло, был ли это несчастный случай», — поделилась жительница Электростали Анна К. (имя изменено — прим. ред.).

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